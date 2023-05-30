Китай запустив місію "Шеньчжоу-16" на космічну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Китай відправив трьох астронавтів на свою вже повністю функціонуючу космічну станцію в межах ротації екіпажу. Це п'ята пілотована місія на китайський космічний форпост з 2021 року, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Космічний корабель "Шеньчжоу-16", або "Божественний корабель", і троє його пасажирів стартували ракетою Long March-2F з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю. За даними ЗМІ, серед них - перший цивільний тайконавт в історії.
Астронавти "Шеньчжоу-16" замінять екіпаж "Шеньчжоу-15" у складі трьох осіб, який прибув на космічну станцію наприкінці листопада.
Станція, що складається з трьох модулів, була завершена наприкінці минулого року після 11 пілотованих і непілотованих місій з квітня 2021 року, починаючи з запуску першого і найбільшого модуля - головного житлового приміщення станції.
Китай вже оголосив про плани розширення свого постійно населеного космічного форпосту: наступний модуль має зістикуватися з нинішньою Т-подібною космічною станцією, щоб створити хрестоподібну структуру.
Очікується, що цього року Пекін запустить ще один екіпаж до орбітального форпосту.
Доповнення
Об’єднані Арабські Емірати оприлюднили плани відправлення космічного корабля для дослідження головного поясу астероїдів Сонячної системи. Проєкт під назвою «Місія Еміратів до поясу астероїдів» спрямований на розробку космічного корабля в найближчі роки, а потім його запуск у 2028 році для вивчення різних астероїдів.
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