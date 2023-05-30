Китай запустил миссию "Шэньчжоу-16" на космическую станцию

Детали

Космический корабль "Шэньчжоу-16", или "Божественный корабль", и трое его пассажиров стартовали ракетой Long March-2F с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая. По данным СМИ, среди них – первый гражданский тайконавт в истории.

Астронавты "Шэньчжоу-16" заменят экипаж "Шэньчжоу-15" в составе трех человек, который прибыл на космическую станцию в конце ноября.

Станция, состоящая из трех модулей, была завершена в конце прошлого года после 11 пилотируемых и непилотируемых миссий с апреля 2021 года, начиная с запуска первого и самого большого модуля - главного жилого помещения станции.

Китай уже объявил о планах расширения своего постоянно обитаемого космического форпоста: следующий модуль должен состыковаться с нынешней Т-образной космической станцией, чтобы создать крестообразную структуру.

Ожидается, что в этом году Пекин запустит еще один экипаж к орбитальному форпосту.

Дополнение

Объединенные Арабские Эмираты обнародовали планы отправки космического корабля для исследования главного пояса астероидов Солнечной системы. Проект под названием «Миссия Эмиратов к поясу астероидов» направлен на разработку космического корабля в ближайшие годы, а затем его запуск в 2028 году для изучения различных астероидов.

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