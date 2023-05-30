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ОАЕ оголосили новаторську місію до поясу астероїдів у пошуках слідів джерел життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У понеділок Об’єднані Арабські Емірати оприлюднили плани відправлення космічного корабля для дослідження головного поясу астероїдів Сонячної системи. Проєкт під назвою «Місія Еміратів до поясу астероїдів» спрямований на розробку космічного корабля в найближчі роки, а потім його запуск у 2028 році для вивчення різних астероїдів, повідомляє AP News, пише УНН.

Цитата 

«Ця місія є продовженням місії на Марс, де це була перша місія на Марс з регіону», — сказав Мохсен Аль Авадхі, програмний директор Місії Еміратів до поясу астероїдів. «Цією місією ми створюємо те саме. Це перша в історії місія, яка досліджує ці сім астероїдів конкретно, і перша у своєму роді, якщо розглядати її з точки зору великого туру».

Деталі 

У разі успіху нещодавно анонсований космічний корабель буде літати зі швидкістю 33 000 кілометрів  на годину під час семирічної подорожі для дослідження шести астероїдів. Його кульмінацією стане розгортання посадкового корабля на сьомому, рідкісному «червоному» астероїді, який, за словами вчених, може містити сліди життя на Землі.

Спочатку він пройде шлях до Венери, де гравітаційне тяжіння планети проштовхне його назад повз Землю, а потім Марс.

Згодом корабель досягне поясу астероїдів, пролетівши на відстані 150 кілометрів від небесних валунів і подолавши загальну відстань у 5 мільярдів кілометрів.

Такі органічні сполуки, як вода, є ключовими складовими життя, і їх виявили на деяких астероїдах, потенційно доставляючи їх через зіткнення з іншими багатими органікою тілами або через створення складних органічних молекул у космосі. Дослідження походження цих сполук, а також можливої ​​присутності води на червоних астероїдах може пролити світло на походження земної води, тим самим запропонувавши цінну інформацію про генезис життя на нашій планеті.

Очікується, що в жовтні 2034 року корабель здійснить свій останній поштовх до сьомого й останнього астероїда під назвою Юстіція, перш ніж через рік розгорне посадковий модуль. Вважається, що Юстіція, яка вважається одним із двох відомих червоних астероїдів, потенційно має поверхню, насичену органічними речовинами.

Доповнення 

Ця ініціатива є важливою віхою для космічного агентства ОАЕ, заснованого у 2014 році, оскільки воно продовжує успішне відправлення зонда Amal або «Надія» на Марс. Нова подорож охопить відстань, яка в десять разів більша, ніж місія на Марс.

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