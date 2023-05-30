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ОАЭ объявили новаторскую миссию к поясу астероидов в поисках следов источников жизни

Киев • УНН

 • 383977 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В понедельник Объединенные Арабские Эмираты обнародовали планы отправки космического корабля для исследования главного пояса астероидов Солнечной системы. Проект под названием «Миссия Эмиратов к поясу астероидов» направлен на разработку космического корабля в ближайшие годы, а затем его запуск в 2028 году для изучения различных астероидов, сообщает AP News, пишет УНН.

Цитата 

«Эта миссия является продолжением миссии на Марс, где это была первая миссия на Марс из региона», — сказал Мохсен Аль Авадхи, программный директор Миссии Эмиратов в пояс астероидов. «Этой миссией мы создаем то же самое. Это первая в истории миссия, которая исследует эти семь астероидов конкретно, и первая в своем роде, если рассматривать ее с точки зрения большого тура».

Детали 

В случае успеха недавно анонсированный космический корабль будет летать со скоростью 33 000 километров  в час во время семилетнего путешествия для исследования шести астероидов. Его кульминацией станет развертывание посадочного корабля на седьмом, редком «красном» астероиде, который, по словам ученых, может содержать следы жизни на Земле.

Сначала он пройдет путь к Венере, где гравитационное притяжение планеты протолкнет его обратно мимо Земли, а затем Марса.

Впоследствии корабль достигнет пояса астероидов, пролетев на расстоянии 150 километров от небесных валунов и преодолев общее расстояние в 5 миллиардов километров.

Органические соединения, такие как вода, являются ключевыми составляющими жизни и были обнаружены на некоторых астероидах, потенциально доставляя их через столкновения с другими богатыми органикой телами или через создание сложных органических молекул в космосе. Исследование происхождения этих соединений, а также возможного присутствия воды на красных астероидах может пролить свет на происхождение земной воды, тем самым предложив ценную информацию о генезисе жизни на нашей планете.

Ожидается, что в октябре 2034 года корабль совершит свой последний толчок к седьмому и последнему астероиду под названием Юстиция, прежде чем через год развернет посадочный модуль. Считается, что Юстиция, которая считается одним из двух известных красных астероидов, потенциально имеет поверхность, насыщенную органическими веществами.

Дополнение 

Эта инициатива является важной вехой для космического агентства ОАЭ, основанного в 2014 году, поскольку оно продолжает успешную отправку зонда Amal или «Hope» на Марс. Новое путешествие охватит расстояние, которое в десять раз больше, чем миссия на Марс.

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