Китай запроваджує суворіші стандарти викидів транспортних засобів з 1 липня

Деталі

Модернізовані стандарти мають більш суворі вимоги до викидів забруднюючих речовин, таких як окис вуглецю та оксиди азоту, з автомобілів, що працюють на газі та бензині, порівняно з чинними стандартами Китаю VI-a.

Новий стандарт вимагатиме випробувань транспортних засобів на викиди в реальному режимі (RDE) під час руху дорогою, що не включено до стандарту «Китай VI-a».

Для деяких легкових автомобілів, що відповідають китайським стандартам VI-b, але з результатами випробувань «тільки для моніторингу», продаж буде дозволено до 31 грудня, йдеться в заяві.

Впровадження нових стандартів сприятиме розвитку галузі, а також подальшому стимулюванню продажів автомобілів, що відповідають стандартам Китаю, заявив у вівторок Global Times генеральний секретар Китайської асоціації легкових автомобілів Цуй Дуншу.

У той час як автомобілі на звичайному паливі, як і раніше, мають певну частку на внутрішньому ринку, підприємства, які зможуть швидко здійснити технологічний перехід, зможуть отримати конкурентні переваги, зазначає Global Times.

У спільній заяві також міститься заклик до автовиробників і підприємств-імпортерів забезпечити відповідність автомобілів, що випускаються та імпортуються, новим вимогам.

Додамо

23 грудня 2016 року китайська влада випустила національний стандарт викидів VI, призначений для легкових автомобілів. Усі легкові автомобілі мали відповідати китайським стандартам викидів VI-a до 1 липня 2020 року, а до 1 липня 2023 року — китайським стандартам VI-b.

Що стосується транспортних засобів великої вантажопідйомності, відповідні стандарти були оприлюднені 22 червня 2018 року. Усі транспортні засоби повинні були відповідати стандартам Китаю VI-a до 1 липня 2021 року, а також стандартам Китаю VI-b до 1 липня 2023 року.

Китайський ринок легкових автомобілів продовжував стабільно зростати у квітні, продажі на внутрішньому ринку зросли на 55,5 відсотка в річному обчисленні до 1,63 мільйона.

Згідно з даними Асоціації пасажирських автомобілів Китаю у вівторок, експорт стрімко збільшився на 227 відсотків до 300 000 автомобілів.