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Китай вводит более строгие стандарты выбросов транспортных средств с 1 июля

Китай вводит более строгие стандарты выбросов транспортных средств с 1 июля

Киев • УНН

 • 824636 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Пекин начнет внедрение китайских стандартов выбросов VI-b для транспортных средств с 1 июля, запрещая производство, импорт и продажу моделей, которые не соответствуют стандартам, говорится в совместном заявлении Министерства экологии и окружающей среды. Об этом пишет Global Times, передает УНН.

Детали

Модернизированные стандарты имеют более строгие требования к выбросам загрязняющих веществ, таких как окись углерода и оксиды азота, из автомобилей, работающих на газе и бензине, по сравнению с действующими стандартами Китая VI-a.

Новый стандарт потребует испытаний транспортных средств на выбросы в реальном режиме (RDE) во время движения по дороге, что не включено в стандарт «Китай VI-a».

Для некоторых легковых автомобилей, соответствующих китайским стандартам VI-b, но с результатами испытаний «только для мониторинга», продажа будет разрешена до 31 декабря, говорится в заявлении.

Внедрение новых стандартов будет способствовать развитию отрасли, а также дальнейшему стимулированию продаж автомобилей, соответствующих стандартам Китая, заявил во вторник Global Times генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей Цуй Дуншу.

В то время как автомобили на обычном топливе по-прежнему имеют определенную долю на внутреннем рынке, предприятия, которые смогут быстро осуществить технологический переход, смогут получить конкурентные преимущества, отмечает Global Times.

В совместном заявлении также содержится призыв к автопроизводителям и предприятиям-импортерам обеспечить соответствие выпускаемых и импортируемых автомобилей новым требованиям.

Добавим

23 декабря 2016 года китайские власти выпустили национальный стандарт выбросов VI, предназначенный для легковых автомобилей. Все легковые автомобили должны были соответствовать китайским стандартам выбросов VI-a к 1 июля 2020 года, а к 1 июля 2023 года — китайским стандартам VI-b.

Что касается транспортных средств большой грузоподъемности, соответствующие стандарты были обнародованы 22 июня 2018 года. Все транспортные средства должны были соответствовать стандартам Китая VI-a к 1 июля 2021 года, а также стандартам Китая VI-b к 1 июля 2023 года.

Китайский рынок легковых автомобилей продолжал стабильно расти в апреле, продажи на внутреннем рынке выросли на 55,5 процента в годовом исчислении до 1,63 миллиона.

Согласно данным Ассоциации пассажирских автомобилей Китая во вторник, экспорт стремительно увеличился на 227 процентов до 300 000 автомобилей.

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