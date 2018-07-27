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Китай запланував перші стрільби з С-400 на кінець липня - початок серпня

Київ • УНН

 • 11131 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Китай планує в кінці липня — на початку серпня провести перші тестові стрільби зі російських зенітних ракетних систем С-400 “Тріумф”. Про це журналістам ТАРС повідомило військово-дипломатичне джерело, передає УНН.

“Планується, що в кінці липня — початку серпня <...> розрахунок С-400 Народно-визвольної армії Китаю виконає на китайському полігоні стрілянину по мішені, що імітує балістичну ціль”, — сказав співрозмовник агентства.

У Федеральній службі з військово-технічного співробітництва РФ не стали коментувати надану джерелом інформацію.

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У матеріалі ТАРС зазначається, що Китай минулого тижня завершив приймання поставленого Росією полкового комплекту С-400 “Тріумф”. Після підписання відповідного акта системи стали власністю КНР.

Нагадаємо, про контракт РФ зі Китаєм на поставку С-400 стало відомо в листопаді 2014 року, в листопаді 2015 року помічник президента РФ зі військово-технічного співробітництва Володимир Кожин підтвердив укладення угоди. КНР стала першим закордонним замовником цих систем і всього повинна отримати два полкових комплекту С-400.

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