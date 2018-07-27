СМИ: Китай запланировал первые стрельбы с С-400 на конец июля - начало августа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Китай планирует в конце июля — начале августа провести первые тестовые стрельбы из российских зенитных ракетных систем С-400 “Триумф”. Об этом журналистам ТАСС сообщил военно-дипломатический источник, передает УНН.
“Планируется, что в конце июля — начале августа <...> расчет С-400 Народно-освободительной армии Китая выполнит на китайском полигоне стрельбу по мишени, имитирующей баллистическую цель”, — сказал собеседник агентства.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ не стали комментировать предоставленную источником информацию.
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В материале ТАСС отмечается, что Китай на прошлой неделе завершил приемку поставленного Россией полкового комплекта С-400 “Триумф”. После подписания соответствующего акта системы стали собственностью КНР.
Напомним, о контракт РФ с Китаем на поставку С-400 стало известно в ноябре 2014 года, в ноября 2015 года помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил заключение сделки. КНР стала первым зарубежным заказчиком этих систем и всего должна получить два полковых комплекта С-400.