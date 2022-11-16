Китай закликає до "спокою та стриманності" на тлі падіння ракети у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували інцидент із падінням ракети, ймовірно, російського виробництва в Польщі. З коментарем вийшла речниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу для ЗМІ в середу, 16 листопада, інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Усі сторони повинні "зберігати спокій і проявляти стриманість за поточних обставин", заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
Нагадаємо
15 листопада вдень дві ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Вдарили по зерносушарках. Вибух стався близько 15:35 у приміщенні одного з підприємств, куди влучила ракета. Вибух було чути в радіусі щонайменше 15 кілометрів. Постраждали від удару бригадир, працівник підприємства та один з фермерів. Двоє з них загинули на місці. Цегляна будівля підприємства повністю зруйнована.
Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що, за попередньою інформацією, малоймовірно, що ракета була випущена з території росії.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу заявив, що Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе в Брюсселі засідання представників країн НАТО для обговорення інциденту з вибухом на сході Польщі.