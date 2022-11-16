Столтенберг головуватиме на засіданні НАТО з приводу вибуху у Польщі біля кордону з Україною

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"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг головуватиме на засіданні Північноатлантичної ради, щоб обговорити вчорашній вибух у східній частині Польщі, недалеко від кордону з Україною", - повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску у Twitter.

Генеральний секретар дасть брифінг для ЗМІ після зустрічі.

Доповнення

Польща напередодні заявила, що ракета російського виробництва впала на сході країни, внаслідок чого загинули двоє людей. Президент США Джо Байден заявив, що "малоймовірно", що її випустили з росії.

Троє офіційних осіб США заявили, що "попередні оцінки" свідчать про те, що нібито ракета могла бути випущена по російській ракеті, що наближалася, під час нищівного залпу по електричній інфраструктурі України у вівторок, повідомило AP з посиланням на коментарі чиновників на умовах анонімності.

Ця оцінка та коментарі Байдена на саміті G20, як зазначає видання, суперечать іншому коментарю, висловленому у вівторок високопоставленим чиновником розвідки США, який повідомив AP, що російські ракети перетнули територію Польщі.

Польський уряд заявив, що проводить розслідування та підвищує рівень військової готовності. Байден пообіцяв підтримати розслідування Польщі.

Занепокоєння Варшави також може бути висловлене на заздалегідь запланованій сьогодні віртуальній зустрічі міністрів оборони майже 50 країн, які входять до складу Контактної групи з питань оборони України, повідомляє Politico.