Китай вперше показав винищувач J-20 на авіасалоні в Чжухаї
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Китайський винищувач п'ятого покоління Chengdu J-20 був вперше представлений публіці на авіасалоні в Чжухаї, передає УНН з посиланням на ВВС.
Chengdu J-20 був розроблений підрозділом Авіаційної промислової корпорації в місті Ченду. Свій перший випробувальний політ він здійснив у січні 2011 року. Імовірно, в найближчі два-три роки він надійде в експлуатацію.
За інформацією ЗМІ, літак буде оснащений протикорабельними ракетами і буде застосовуватися для боротьби з кораблями.
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Крім того очікується, що на авіашоу будуть також вперше показані китайський стратегічний бомбардувальник Xian H-6 і штурмової вертоліт Changhe Z-10K.
Як повідомляв УНН, ВПС США оголосили про бойову готовність першої ескадрильї новітніх винищувачів F-35А.