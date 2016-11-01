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15 марта, 19:03 • 114396 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164337 просмотра

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Китай впервые показал истребитель J-20 на авиасалоне в Чжухае

Китай впервые показал истребитель J-20 на авиасалоне в Чжухае

Киев • УНН

 • 16792 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 был впервые представлен публике на авиасалоне в Чжухае, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Chengdu J-20 был разработан подразделением Авиационной промышленной корпорации в городе Чэнду. Свой первый испытательный полет он совершил в январе 2011 года. Вероятно, в ближайшие два-три года он поступит в эксплуатацию.

По информации СМИ, самолет будет оснащен противокорабельными ракетами и будет применяться для борьбы с кораблями.

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Кроме того ожидается, что на авиашоу будут также впервые показаны китайский стратегический бомбардировщик Xian H-6 и штурмовой вертолет Changhe Z-10K.

Как сообщал УНН, ВВС США объявили о боевой готовности первой эскадрильи новейших истребителей F-35А.

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