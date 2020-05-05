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Китай вивів на орбіту прототип космічного корабля

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Китай вивів на орбіту прототип нового космічного корабля, розроблений для доставки людини в космос. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Китай вивів на орбіту прототип космічного корабля

"Китай вивів на орбіту прототип нового космічного корабля, розробленого для доставки людини в космос. Запуск важкої ракети-носія "Чанчжен-5B" відбувся з космодрому на острові Хайнань в Південно-Китайському морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що успішний пуск став одним з етапів підготовки Китаєм створення власної орбітальної станції.

"Новий китайський корабель розрахований на перевезення до шести тайконавтів. Китай прагне стати однією з провідних космічних держав. У січні минулого року країні вдалося першою посадити космічний апарат на зворотному боці Місяця. У найближче десятиліття Пекін планує відправити на супутник першу пілотовану місію", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, космічна галузь розвивається навіть в умовах карантину, який ввели у багатьох країнах світу через поширення COVID-19. Космонавти повертаються з МКС на Землю, в якій люди ізольовані один від одного більше, ніж у космосі, в NASA показали як виглядав космос у ваш день народження, а космічний апарат BepiColombo завершив перший етап семирічної подорожі для дослідження Меркурія.

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