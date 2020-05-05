Китай вывел на орбиту прототип космического корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Китай вывел на орбиту прототип нового космического корабля, разработанный для доставки человека в космос. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
"Китай вывел на орбиту прототип нового космического корабля, разработанного для доставки человека в космос. Запуск тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" состоялся с космодрома на острове Хайнань в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что успешный пуск стал одним из этапов подготовки Китаем создания собственной орбитальной станции.
"Новый китайский корабль рассчитан на перевозку до шести тайконавтов. Китай стремится стать одной из ведущих космических держав. В январе прошлого года стране удалось первой посадить космический аппарат на обратной стороне Луны. В ближайшее десятилетие Пекин планирует отправить на спутник первую пилотируемую миссию", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, космическая отрасль развивается даже в условиях карантина, который ввели во многих странах мира из-за распространения COVID-19. Космонавты возвращаются с МКС на Землю, на которой люди изолированы друг от друга больше, чем в космосе, в NASA показали как выглядел космос в ваш день рождения, а космический аппарат BepiColombo завершил первый этап семилетнего путешествия для исследования Меркурия.