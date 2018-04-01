Китай відповів США введенням підвищених мит на імпорт 128 товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Митна комісія з тарифів китайської Державної ради прийняла рішення ввести підвищені мита на 128 найменувань товарів, що імпортуються в Китай зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства фінансів КНР.
Тепер, згідно з рішенням місцевої влади, імпортовані з Штатів фрукти і вироблені з них продукти будуть обкладатися митом у 15%. Тариф на свинину і продукцію з неї складе 25%. Міра, як уточнюється в повідомленні Мінфіну, набере сили з 2 квітня.
Подібне рішення в Китаї пояснили необхідністю “захистити інтереси” держави, а також “збалансувати втрати, викликані заходами США”.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати в п’ятницю направляють скаргу проти Китаю до Світової організації торгівлі, що є частиною пакету заходів торгової політики, оголошеного президентом США Дональдом Трампом напередодні в зв’язку з ймовірною крадіжкою у США інтелектуальної власності.