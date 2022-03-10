Китай сподівається, що війна в Україні завершиться “якомога швидше”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться “якомога швидше”. Це вперше, коли він використав термін “війна”, реагуючи на події в Україні, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якомога швидше”, - сказав він під час відеоконференції з міністром закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.
Ван Ї закликав сторони конфлікту “заспокоїтися” і вжити більше дій, щоб запобігти ескалації в Україні. Він утримався від того, щоб засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну або назвати його таким.
Нагадаємо
Китай надішле Україні гуманітарну допомогу, що складається з продуктів харчування та предметів першої необхідності.