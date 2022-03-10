Китай надеется, что война в Украине завершится "как можно скорее"

Цитата

“Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее”, - сказал он во время видеоконференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дріаном.

Ван И призвал стороны конфликта “успокоиться” и предпринять больше действий, чтобы предотвратить эскалацию в Украине. Он воздержался от того, чтобы осудить полномасштабное вторжение России в Украину или назвать его таким.

Напомним

Китай передаст Украине гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания и предметов первой необходимости.



