Китай надеется, что война в Украине завершится "как можно скорее"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил надежду, что война в Украине закончится “как можно скорее”. Это впервые, когда он использовал термин “война”, реагируя на события в Украине, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее”, - сказал он во время видеоконференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дріаном.
Ван И призвал стороны конфликта “успокоиться” и предпринять больше действий, чтобы предотвратить эскалацию в Украине. Он воздержался от того, чтобы осудить полномасштабное вторжение России в Украину или назвать его таким.
Напомним
Китай передаст Украине гуманитарную помощь, состоящую из продуктов питания и предметов первой необходимости.