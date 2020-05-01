Китай підтвердив 12 нових випадків COVID-19 у країні

“Національна комісія з охорони здоров’я Китаю заявила, що виявлено 12 нових підтверджених випадків зараження, і що шість із них були включені до тих випадків, де люди подорожували за кордон. Не зафіксовано жодної нової смерті, але було 25 додаткових безсимптомних випадків”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Китай не запросив Всесвітню організацію охорони здоров’я приєднатися до національного розслідування щодо походження коронавірусної інфекції.



