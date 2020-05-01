Китай подтвердил 12 новых случаев COVID-19 в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая заявила о 12 новых случаях коронавирусной болезни, шесть из которых обнаружили у людей, путешествовавших за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.
"Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что обнаружено 12 новых подтвержденных случаев заражения, и шесть из них были включены в те случаи, когда люди путешествовали за границу. Не зафиксировано ни одной новой смерти, но было 25 дополнительных бессимптомных случаев", - говорится в сообщении.
Напомним, Китай не пригласил Всемирную организацию здравоохранения присоединиться к национальному расследованию происхождения коронавирусной инфекции.