Китай подтвердил 12 новых случаев COVID-19 в стране

"Национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что обнаружено 12 новых подтвержденных случаев заражения, и шесть из них были включены в те случаи, когда люди путешествовали за границу. Не зафиксировано ни одной новой смерти, но было 25 дополнительных бессимптомных случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, Китай не пригласил Всемирную организацию здравоохранения присоединиться к национальному расследованию происхождения коронавирусной инфекции.



