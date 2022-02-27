"Ви збожеволіли?": Кислицю обурило питання журналіста напередодні РБ ООН щодо України та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця не стримався після питання журналіста щодо майбутніх переговорів делегацій України та Росії, передає кореспондент УНН.
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Так, на запитання щодо очікування України від майбутніх переговорів дипломат процитував міністра Дмитра Кулебу.
“У переговорах як таких немає нічого поганого, і ми будемо раді, якщо результатом таких переговорів стане мир та припинення війни. Але ще раз наголошую: ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо ні п’яді нашій території. Це мета нашої боротьби”, — сказав він.
Пізніше журналіст звернувся до українського постпреду з уточнюючим питанням.
Цитата
“Чи очікували ви, що Україна після мирних переговорів піде за Росією?”, — запитав журналіст.
“Піде за Росією? Я не розумію питання, що ви маєте на увазі”, — уточнив Кислиця.
“Що Україна слідуватиме за Росією у кожному політичному русі”, — сказав йому співрозмовник.
“Ви з глузду з’їхали? Вибачте за грубість”, — відрізав постпред.