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"Ви збожеволіли?": Кислицю обурило питання журналіста напередодні РБ ООН щодо України та РФ

"Ви збожеволіли?": Кислицю обурило питання журналіста напередодні РБ ООН щодо України та РФ

Київ • УНН

 • 410949 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця не стримався після питання журналіста щодо майбутніх переговорів делегацій України та Росії, передає кореспондент УНН.


Деталі

Так, на запитання щодо очікування України від майбутніх переговорів дипломат процитував міністра Дмитра Кулебу.

“У переговорах як таких немає нічого поганого, і ми будемо раді, якщо результатом таких переговорів стане мир та припинення війни. Але ще раз наголошую: ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо ні п’яді нашій території. Це мета нашої боротьби”, — сказав він.

Пізніше журналіст звернувся до українського постпреду з уточнюючим питанням.

Цитата

“Чи очікували ви, що Україна після мирних переговорів піде за Росією?”, — запитав журналіст.

“Піде за Росією? Я не розумію питання, що ви маєте на увазі”, — уточнив Кислиця.

“Що Україна слідуватиме за Росією у кожному політичному русі”, — сказав йому співрозмовник.

“Ви з глузду з’їхали? Вибачте за грубість”, — відрізав постпред.

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