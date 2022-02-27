"Вы с ума сошли?": Кислицу возмутил вопрос журналиста в преддверии СБ ООН по Украине и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не сдержался после вопроса журналиста о предстоящих переговорах делегаций Украины и России, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, на вопрос об ожиданиях от предстоящих переговорах дипломат процитировал министра Дмитрия Кулебу.
“В переговорах как таковых нет ничего плохого, и мы будем рады, если результатом таких переговоров станет мир и прекращение войны. Но еще раз подчеркиваю: мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни пяди нашей территории. Это цель нашей борьбы”, — сказал он.
Позже журналист обратился к украинскому постпреду с уточняющим вопросом.
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“Ожидали ли вы, что Украина после мирных переговоров пойдет за Россией?”, — спросил журналист.
“Пойдет за Россией? Я не понимаю вопроса, что вы имеете в виду”, — уточнил Кислица.
“Что Украина будет следовать за Россией в каждом политическом движении”, — сказал ему собеседник.
“Вы с ума сошли? Извините за грубость”, — отрезал постпред.