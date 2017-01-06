Кіровоградська ОДА прийняла рішення про обмеження та заборону руху транспортних засобів

Згідно з інформацією, прийнято рішення про обмеження із 12:00 руху для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської області.

У зв’язку із очікуванням подальшого погіршення погодних умов із 15:00 буде введено заборону на виїзд всіх категорій транспортних засобів на автодорогах області дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської області.

Нагадаємо, перекрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.