Кіровоградська ОДА прийняла рішення про обмеження та заборону руху транспортних засобів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов, Кіровоградська ОДА прийняла рішення про обмеження та заборону руху транспортних засобів. Про це поінформували в прес-службі ОДА, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, прийнято рішення про обмеження із 12:00 руху для проїзду великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської області.
У зв’язку із очікуванням подальшого погіршення погодних умов із 15:00 буде введено заборону на виїзд всіх категорій транспортних засобів на автодорогах області дорогах загального користування державного та місцевого значення Кіровоградської області.
Нагадаємо, перекрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.