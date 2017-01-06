Кировоградская ОГА приняла решение об ограничении и запрете движения транспортных средств
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. В связи со значительным ухудшением погодных условий, Кировоградская ОГА приняла решение об ограничении и запрете движения транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, сообщает УНН.
Согласно информации, принято решение об ограничении с 12:00 движения для проезда крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения Кировоградской области.
В связи с ожиданием дальнейшего ухудшения погодных условий с 15:00 будет введен запрет на выезд всех категорий транспортных средств на автодорогах области дорогах общего пользования государственного и местного значения Кировоградской области.
Напомним, перекрыто трассу М 14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск .