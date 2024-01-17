Кіпер призначив нового очільника Одеської обласної дитячої лікарні

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні новий генеральний директор. Новим очільником медзакладу стала Ольга Удовиченко. Про це повідомляє Одеська ОВА, передає УНН.

Деталі

Колективу лікарні нового директора представив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов.

"Модернізація та розвиток Одеської обласної дитячої клінічної лікарні - пріоритетний напрямок роботи особисто для голови Одеської ОВА Олега Кіпера. На Ольгу Федорівну покладається велика відповідальність - зробити у найкоротші терміни з медзакладу, який, мʼяко кажучи, у незадовільному стані - лікарню європейського рівня. Аби наші діти комфортно лікувалися у державному закладі", - заявив Харлов.

Довідка

Ольга Удовиченко за фахом дитячий лікар-дерматолог. Закінчила Одеський Національний медичний університет. З 2007 року працювала у КУ "Одеська обласна дитяча шкірно-венерологічна лікарня" на посаді лікаря, а з 03 червня 2008 року – на посаді заступника директора того ж медичного закладу. 18 січня 2019 року призначена на посаду заступника директора Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, де працювала по 12 січня 2024 року. Присвоєно 7 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Нагадаємо

Одеська ОВА планує залучити інвесторів до капітального ремонту приміщення Одеської обласної дитячої лікарні.