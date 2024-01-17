Кипер назначил нового руководителя Одесской областной детской больницы

В Одесской областной детской клинической больнице новый генеральный директор. Новым руководителем медучреждения стала Ольга Удовиченко. Об этом сообщает Одесская ОВА, передает УНН.

Детали

Коллективу больницы нового директора представил заместитель председателя Одесской областной военной администрации Александр Харлов.

"Модернизация и развитие Одесской областной детской клинической больницы - приоритетное направление работы лично для председателя Одесской ОВА Олега Кипера. На Ольгу Федоровну возлагается большая ответственность - сделать в кратчайшие сроки из медучреждения, которое, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии - больницу европейского уровня. Чтобы наши дети комфортно лечились в государственном учреждении", - заявил Харлов.

Справка

Ольга Удовиченко по специальности детский врач-дерматолог. Окончила Одесский Национальный медицинский университет. С 2007 года работала в КУ "Одесская областная детская кожно-венерологическая больница" в должности врача, а с 3 июня 2008 года - в должности заместителя директора того же медицинского учреждения. 18 января 2019 года назначена на должность заместителя директора Департамента здравоохранения Одесского городского совета, где работала по 12 января 2024 года. Присвоен 7 ранг должностного лица местного самоуправления.

Напомним

Одесская ОВА планирует привлечь инвесторов к капитальному ремонту помещения Одесской областной детской больницы.