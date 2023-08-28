Кіпер доручив перевірити готовність Одещини до зими
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Одещині розпочато перевірки готовності критичної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Перевірки проводять комісії у складі представників місцевих адміністрацій, профільних структурних підрозділів ОВА спільно з фахівцями енергетичної сфери. До 15 вересня вони мають вивчити стан оснащеності автономними джерелами живлення об’єктів життєзабезпечення регіону (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) та закладів соціальної сфери, справність генераторів та ступень готовності до безперебійної роботи, розповів Кіпер.
Крім того, 25 серпня у 7 районах області, в тому числі — в Одесі, представники ДСНС, Держенергонагляду, АТ “ДТЕК Одеські електромережі” провели тренування та навчання з готовності об’єктів критичної інфраструктури та закладів соціально-культурної сфери Одеського району до роботи в умовах обмеження електропостачання, інформує Кіпер.
“Такі практичні навчання відбулись одночасно на 55 об’єктах області (котельні централізованого теплопостачання, водопровідно-каналізаційні насосні станції, лікарні та інші об’єкти соціального призначення).
Під час тренування були відпрацьовані на практиці алгоритми дій під час умовних екстрених відключень від електропостачання, розглянуто ефективність взаємодії персоналу відповідальних за енергозабезпечення та автономну роботу кожного з об’єктів критичної інфраструктури”, — додав він.
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