Кипер поручил проверить готовность Одесской области к зиме
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одесской области начаты проверки готовности критической инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Проверки проводят комиссии в составе представителей местных администраций, профильных структурных подразделений ОВА совместно с специалистами энергетической сферы. До 15 сентября они должны изучить состояние оснащенности автономными источниками питания объектов жизнеобеспечения региона (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и учреждений социальной сферы, исправность генераторов и степень готовности к бесперебойной работе, рассказал Кипер.
Кроме того, 25 августа в 7 районах области, в том числе — в Одессе, представители ГСЧС, Госэнергонадзора, АО “ДТЭК Одесские электросети” провели тренировки и учения по готовности объектов критической инфраструктуры и учреждений социально-культурной сферы Одесского района к работе в условиях ограничения электроснабжения, информирует Кипер.
“Такие практические учения состоялись одновременно на 55 объектах области (котельные централизованного теплоснабжения, водопроводно-канализационные насосные станции, больницы и другие объекты социального назначения).
Во время тренировки были отработаны на практике алгоритмы действий во время условных экстренных отключений от электроснабжения, рассмотрена эффективность взаимодействия персонала ответственных за энергообеспечение и автономную работу каждого из объектов критической инфраструктуры”, — добавил он.
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