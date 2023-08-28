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Кипер поручил проверить готовность Одесской области к зиме

Кипер поручил проверить готовность Одесской области к зиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В Одесской области начаты проверки готовности критической инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Проверки проводят комиссии в составе представителей местных администраций, профильных структурных подразделений ОВА совместно с специалистами энергетической сферы. До 15 сентября они должны изучить состояние оснащенности автономными источниками питания объектов жизнеобеспечения региона (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) и учреждений социальной сферы, исправность генераторов и степень готовности к бесперебойной работе, рассказал Кипер.

Кроме того, 25 августа в 7 районах области, в том числе — в Одессе, представители ГСЧС, Госэнергонадзора, АО “ДТЭК Одесские электросети” провели тренировки и учения по готовности объектов критической инфраструктуры и учреждений социально-культурной сферы Одесского района к работе в условиях ограничения электроснабжения, информирует Кипер.

“Такие практические учения состоялись одновременно на 55 объектах области (котельные централизованного теплоснабжения, водопроводно-канализационные насосные станции, больницы и другие объекты социального назначения).

Во время тренировки были отработаны на практике алгоритмы действий во время условных экстренных отключений от электроснабжения, рассмотрена эффективность взаимодействия персонала ответственных за энергообеспечение и автономную работу каждого из объектов критической инфраструктуры”, — добавил он.

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Украинские Национальные Новости

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