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Кім Чен Ин назвав путіна "найближчим другом"

Кім Чен Ин назвав путіна "найближчим другом"

Київ • УНН

 • 22247 перегляди

Лідер КНДР назвав путіна "найближчим другом" та побажав йому перемоги над "неонацистами" у 2025 році. За даними США, до 12 тисяч північнокорейських військових вже воюють в курській області.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин привітав президента росії володимира путіна з Новим роком, назвавши його "найближчим другом", пише УНН з посиланням на DW.

Деталі   

Товариш Кім Чен Ин, тепло вітаючи путіна - найближчого друга і товариша з Новим роком, від себе особисто, від імені корейського народу і всіх солдатів та офіцерів збройних сил Республіки надіслав палкі привітання братньому російському народові, усім військовослужбовцям відважної російської армії

 - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кім побажав путіну, щоб 2025 рік "став роком перемоги у війні в XXI столітті, коли армія і народ росії будуть долати неонацистів і завойовувати велику перемогу". 

За даними Києва, КНДР могла перекинути в росію до 12 тисяч військовослужбовців.

У листопаді Держдепартамент США заявив, що більшість із них уже беруть участь у бойових діях у Курській області. 

До того ж, за даними Сеула, москва платить Пхеньяну по 2000 доларів за кожного військовослужбовця, що еквівалентно 83 річним зарплатам пересічного громадянина КНДР.

Відповідно до інформації на сайті кремля, путін також привітав Кім Чен Ина з Новим роком. 

Кім Чен Ин обіцяє посилити антиамериканську політику напередодні повернення Трампа30.12.24, 12:25 • 25260 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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