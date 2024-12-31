Ким Чен Ын назвал Путина "ближайшим другом"
Киев • УНН
Лидер КНДР назвал Путина «ближайшим другом» и пожелал ему победы над «неонацистами» в 2025 году. По данным США, до 12 тысяч северокорейских военных уже воюют в курской области.
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом, назвав его «ближайшим другом», пишет УНН с ссылкой на DW.
Детали
Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина - ближайшего друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики направил горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии
Кроме того, Ким пожелал Путину, чтобы 2025 год «стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ россии будут преодолевать неонацистов и завоевывать великую победу».
По данным Киева, КНДР могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих.
В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области.
К тому же, по данным Сеула, москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.
Согласно информации на сайте кремля, путин также поздравил Ким Чен Ына с Новым годом.
Ким Чен Ын обещает усилить антиамериканскую политику в преддверии возвращения Трампа30 дек. 2024, 10:25 • 22410 просмотров