Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея планує створити «найпотужнішу у світі» ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин планує створити «найпотужніші» ядерні сили у світі, повідомило в неділю державне інформаційне агентство KCNA, передає УНН.
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“Кінцевою метою ядерної програми Північної Кореї було володіння абсолютною силою, безпрецедентною в столітті”, — заявив Кім Чен Ин у суботу в рамках наказу про підвищення десятків військових чиновників, повідомляє агентство.
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Наказ надійшов після того, як Північна Корея заявила про “випробувальний запуск нового виду” міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) 18 листопада.
Згідно з KCNA, Hwaseong-17 була величезною ракетою, яка теоретично здатна доставити ядерну боєголовку на материкову частину Сполучених Штатів.
Президент КНДР назвав ракету “найпотужнішою стратегічною зброєю в світі” і сказав, що вона являє собою “чудовий стрибок вперед у розвитку технології встановлення ядерних боєголовок на балістичних ракетах”.
За словами Кіма, розробкою нової міжконтинентальної балістичної ракети Північна Корея продемонструвала світові “впевнене переможне майбутнє нашої держави, яка просувається до мети створення найсильнішої у світі армії”.
Аналітики кажуть, що за допомогою повторних випробувань північнокорейці вдосконалюють свої можливості.
Нагадаємо
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян відповість ядерною зброєю на подальші загрози з боку США та інших “ворожих сил”, повідомили державні ЗМІ у суботу.