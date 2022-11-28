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Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея планирует создать «самое мощное в мире» ядерное оружие

Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея планирует создать «самое мощное в мире» ядерное оружие

Киев • УНН

 • 1167029 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует создать «самые мощные» ядерные силы в мире, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство KCNA, передает УНН.

Цитата

“Конечной целью ядерной программы Северной Кореи было обладание абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке”, — заявил Ким Чен Ын в субботу в рамках приказа о повышении десятков военных чиновников, сообщает агентство.

Детали

Приказ поступил после того, как Северная Корея заявила об “испытательном запуске нового вида” межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 18 ноября.

Согласно KCNA, Hwaseong-17 являлась огромной ракетой, которая теоретически способна доставить ядерную боеголовку на материковую часть Соединенных Штатов.

Президент КНДР назвал ракету “самым мощным стратегическим оружием в мире” и сказал, что она представляет собой “прекрасный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистических ракетах”.

По словам Кима, разработкой новой межконтинентальной баллистической ракеты Северная Корея продемонстрировала миру “уверенное победное будущее нашего государства, которое продвигается к цели создания сильнейшей в мире армии”.

Аналитики говорят, что с помощью повторных испытаний северокорейцы усовершенствуют свои возможности.

Напомним

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян ответит ядерным оружием на дальнейшие угрозы со стороны США и других “вражеских сил”, сообщили государственные СМИ в субботу.

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