Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея планирует создать «самое мощное в мире» ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует создать «самые мощные» ядерные силы в мире, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство KCNA, передает УНН.
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“Конечной целью ядерной программы Северной Кореи было обладание абсолютной силой, беспрецедентной в этом веке”, — заявил Ким Чен Ын в субботу в рамках приказа о повышении десятков военных чиновников, сообщает агентство.
Детали
Приказ поступил после того, как Северная Корея заявила об “испытательном запуске нового вида” межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 18 ноября.
Согласно KCNA, Hwaseong-17 являлась огромной ракетой, которая теоретически способна доставить ядерную боеголовку на материковую часть Соединенных Штатов.
Президент КНДР назвал ракету “самым мощным стратегическим оружием в мире” и сказал, что она представляет собой “прекрасный скачок вперед в развитии технологии установки ядерных боеголовок на баллистических ракетах”.
По словам Кима, разработкой новой межконтинентальной баллистической ракеты Северная Корея продемонстрировала миру “уверенное победное будущее нашего государства, которое продвигается к цели создания сильнейшей в мире армии”.
Аналитики говорят, что с помощью повторных испытаний северокорейцы усовершенствуют свои возможности.
Напомним
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян ответит ядерным оружием на дальнейшие угрозы со стороны США и других “вражеских сил”, сообщили государственные СМИ в субботу.