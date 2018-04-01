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Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських поп-музикантів у Пхеньяні

Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських поп-музикантів у Пхеньяні

Київ • УНН

 • 11290 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин разом з дружиною відвідав концерт південнокорейських поп-виконавців у Пхеньяні. Делегація з близько 120 музикантів і спортсменів приїхала у Північну Корею вперше з 2015 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Strait Times.

Крім Кім Чен Ина і його дружини на заході були присутні два високопоставлених чиновника з КНДР і сестра глави держави. Ще один виступ у Пхеньяні заплановано на 3 квітня, а 27 квітня лідери Північної і Південної Кореї зустрінуться на саміті.

Концерт почався о 18:20 за місцевим часом у Великому театрі Пхеньяна, туди прийшли близько 1 500 осіб. Як повідомили ЗМІ, Кім Чен Ин залишився задоволений двогодинним виступом і запропонував провести такий самий культурний захід в Сеулі в кінці року.

Як повідомляв УНН, делегація південнокорейських поп-музикантів, спортсменів і журналістів у складі 120 чоловік вилетіла в суботу з міжнародного аеропорту Кимпхо в Сеулі до КНДР.

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