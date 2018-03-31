Кім Чен Ин провів зустріч з главою МОК
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах провели “у теплій і дружній атмосфері” зустріч, під час якої сторони обговорили участь північнокорейських спортсменів в Олімпійських іграх і подальшу співпрацю північнокорейського олімпійського комітету і МОК. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.
Кім і Бах також зробили спільне фото і відвідали футбольний матч.
“Він (Кім Чен Ин — Ред.) привітав візит президента МОК до КНДР і провів з ним бесіду в теплій і дружній атмосфері. Президент МОК заявив, що прибув до Пхеньяну, щоб висловити сердечну подяку Кім Чен Ину за його внесок в успішне проведення 23-х зимових Олімпійських ігор”, — йдеться в повідомленні ЦТАК.
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Бах також підкреслив, що має намір прагнути до “співпраці МОК з КНДР для підготовки до участі північнокорейських спортсменів в Олімпіаді 2020 в Токіо і в зимової Олімпіади у Пекіні в 2022 році, а також сприяти розвитку спорту в КНДР”, передає ЦТАК.
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Нагадаємо, Південна і Північна Корея в четвер домовилися провести міжкорейський саміт 27 квітня, прагнучи поліпшити відносини і послабити військову напруженість.