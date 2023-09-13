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Кім Чен Ин і путін потисли руки на космодромі "Східний"

Кім Чен Ин і путін потисли руки на космодромі "Східний"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня.УНН. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор володимир путін зустрілися на космодромі Східний та потисли одне одному руки. Відео їхньої зустрічі опублікували російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

На відео путін запитує у Кім Чен Ина, як він доїхав. На що керманич Північної Кореї дякує за запрошення і теплий прийом.

Відзначимо, що це перший закордонний візит Кім Чен Ина за останні чотири чотири роки та друга зустріч з путіним. Минулого разу вони бачилися у 2019 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стало відомо, про що говоритиме Путін з Кім Чен Ином під час зустрічі на Далекому Сході

Контекст

США закликали КНДР не постачати зброю Росії. Офіційний представник держдепартаменту Меттью Міллер заявив, що Америка уважно стежитиме за підсумками зустрічі. Він наголосив, що США без вагань запровадять нові санкції у випадку, якщо підтвердиться інформація про досягнення будь-яких домовленостей між РФ та КНДР про постачання зброї та боєприпасів.

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