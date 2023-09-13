Ким Чен Ын и путин пожали руки на космодроме "Восточный"

Детали

На видео путин спрашивает у ким Чен Ына, как он доехал. На что руководитель Северной Кореи благодарит за приглашение и теплый прием.

Отметим, что это первый зарубежный визит Ким Чен Ына за последние четыре года и вторая встреча с путиным. В прошлый раз они виделись в 2019 году.

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Контекст

США призвали КНДР не поставлять оружие россии. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Америка будет внимательно следить за итогами встречи. Он подчеркнул, что США без колебаний введут новые санкции в случае, если подтвердится информация о достижении каких-либо договоренностей между РФ и КНДР о поставках оружия и боеприпасов.