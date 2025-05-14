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"Killhouse": бійці СБУ потрапили до переліку героїв українського тактичного мілітарі-екшен трилера

Київ • УНН

 • 74 перегляди

В Україні знімають фільм "Killhouse" про унікальну операцію СБУ та ГУР з порятунку людей з допомогою дронів на окупованій території. Прем'єра фільму запланована на 20 листопада.

"Killhouse": бійці СБУ потрапили до переліку героїв українського тактичного мілітарі-екшен трилера

Бійці Служби безпеки України - серед героїв українського тактичного мілітарі-екшен фільму, створеного на основі реальних подій. Гостросюжетний трилер вже у виробництві, прем'єра анонсована на листопад. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ в Telegram.

Деталі

Стрічка розкаже історію про перший у світі порятунок за допомогою дронів і взаємодію українських спецслужб із партнерами зі США.

У головних ролях – реальні військові з СБУ, ГУР і Третьої штурмової бригади, які не грають ролі, а відтворюють свою вже проведену спецоперацію. Події фільму доводять, що рішучість, професіоналізм і злагоджена робота українських Сил оборони здатні змінювати хід війни 

- йдеться у повідомленні.

В основі сюжету ― історія унікальної операції, яку проводять спецпризначенці ГУР та 3-ї ОШБ: із перехрестя на окупованій території необхідно евакуювати чоловіка й жінку, які потрапили під обстріл росіян.

Свідком напруженої місії стає американський журналіст, якому доведеться постати перед складним вибором — з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини.

У заручниках ворога перебуває 14-річна донька евакуйованого подружжя ― росіяни вимагають обміняти її на іноземця. До операції підключаються спецслужби США — напруга відчайдушної боротьби за життя зростає.

Режисер Любомир Левицький ("Ми були рекрутами") вже розпочав роботу над стрічкою, щоб показати унікальну рятувальну операцію, аналогів якій не знає світ.

Прем’єра "Killhouse" в українських кінотеатрах запланована на 20 листопада.

Нагадаємо

На 78-му Каннському кінофестивалі відбувся спеціальний показ трьох фільмів про війну в Україні. Серед них – стрічки про Зеленського, французьких добровольців та війну на Донеччині.

Лілія Набока

Лілія Набока

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