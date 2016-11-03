Кількість жертв зіткнення поїздів у Пакистані зросла до 19 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. До 19 осіб зросла кількість жертв зіткнення двох потягів у пакистанському портовому місті Карачі 3 листопада. Ще близько півсотні людей поранені, повідомляє влада країни, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За повідомленням представників влади, точна кількість пасажирів невідома, але “до тисячі людей могли перебувати в обох потягах”.
Це друга велика аварія на залізниці в Пакистані менш як за два місяці. На телевізійних кадрах із місця події видно перекинуті вагони, рятувальники працюють, щоб дістати людей.
У вересні щонайменше чотири людини загинули і 93 були поранені, коли пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним у районі міста Мултан у провінції Пенджаб.
Збудовані за часів британської колонізації залізниці Пакистану в останні десятиліття виходять з ладу через хронічний брак інвестицій і погане технічне обслуговування.