Число жертв столкновения поездов в Пакистане возросло до 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. До 19 человек возросло число жертв столкновения двух поездов в пакистанском портовом городе Карачи 3 ноября. Еще около полусотни человек ранены, сообщают власти страны, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
По сообщению властей, точное количество пассажиров неизвестно, но "до тысячи человек могли находиться в обоих поездах".
Это вторая крупная авария на железной дороге в Пакистане менее чем за два месяца. На телевизионных кадрах с места происшествия видно опрокинутые вагоны, спасатели работают, чтобы достать людей.
В сентябре по меньшей мере четыре человека погибли и 93 были ранены, когда пассажирский поезд столкнулся с грузовым в районе города Мултан в провинции Пенджаб.
Построенные во времена британской колонизации железные дороги Пакистана в последние десятилетия выходят из строя из-за хронической нехватки инвестиций и плохого технического обслуживание.