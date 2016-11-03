Число жертв столкновения поездов в Пакистане возросло до 19 человек

По сообщению властей, точное количество пассажиров неизвестно, но "до тысячи человек могли находиться в обоих поездах".

Это вторая крупная авария на железной дороге в Пакистане менее чем за два месяца. На телевизионных кадрах с места происшествия видно опрокинутые вагоны, спасатели работают, чтобы достать людей.

В сентябре по меньшей мере четыре человека погибли и 93 были ранены, когда пассажирский поезд столкнулся с грузовым в районе города Мултан в провинции Пенджаб.

Построенные во времена британской колонизации железные дороги Пакистана в последние десятилетия выходят из строя из-за хронической нехватки инвестиций и плохого технического обслуживание.