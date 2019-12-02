Кількість жертв стрілянини у Мексиці зросла до 21
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кількість загиблих в результаті сутичок між поліцією та озброєними членами банди зросла до 21. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Уряд північного штату Коауїла заявив, що місцеві силовики вбили в неділю семеро озброєних, додавши ще 10 інших були застрелені під час обмінів у невеликому містечку Вілла Юніон недалеко від кордону Техасу.
Четверо поліцейських також були вбиті та шестеро поранених під час перестрілок в суботу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мексиці внаслідок зіткнення поліції і наркокартелю загинули 14 людей.