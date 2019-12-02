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Кількість жертв стрілянини у Мексиці зросла до 21

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Кількість загиблих в результаті сутичок між поліцією та озброєними членами банди зросла до 21. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Уряд північного штату Коауїла заявив, що місцеві силовики вбили в неділю семеро озброєних, додавши ще 10 інших були застрелені під час обмінів у невеликому містечку Вілла Юніон недалеко від кордону Техасу.

Четверо поліцейських також були вбиті та шестеро поранених під час перестрілок в суботу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мексиці внаслідок зіткнення поліції і наркокартелю загинули 14 людей.

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