Кількість жертв авіаудару рф по Харкову зросла до 5
Київ • УНН
У лікарні померла 72-річна жінка, постраждала від удару ФАБ-500 по житловому будинку в Харкові 24 вересня. Загальна кількість загиблих досягла 5 осіб, 34 людини отримали травми.
Кількість загиблих внаслідок ворожих авіаударів по Харкову 24 вересня зросла до 5 людей, повідомили у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після удару окупантів 24 вересня. Співчуття рідним та близьким. Всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже пʼятеро людей
За даними Офісу Генпрокурора, у лікарні померла 72-річна мешканка девʼятиповерхового будинку у Київському районі міста Харкова, куди влучив ФАБ-500 з УМПК.
"34 людини отримали травми різного ступеня тяжкості", - повідомили у прокуратурі у Telegram.