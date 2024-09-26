Количество жертв авиаудара рф по Харькову возросло до 5
Киев • УНН
В больнице скончалась 72-летняя женщина, пострадавшая от удара ФАБ-500 по жилому дому в Харькове 24 сентября. Общее количество погибших достигло 5 человек, 34 человека получили травмы.
Количество погибших в результате вражеских авиаударов по Харькову 24 сентября возросло до 5 человек, сообщили в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября. Соболезнования родным и близким. Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек
По данным Офиса Генпрокурора, в больнице умерла 72-летняя жительница девятиэтажного дома в Киевском районе города Харькова, куда попал ФАБ-500 из УМПК.
"34 человека получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в прокуратуре в Telegram.