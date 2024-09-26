Количество жертв авиаудара рф по Харькову возросло до 5

Количество погибших в результате вражеских авиаударов по Харькову 24 сентября возросло до 5 человек, сообщили в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина, которая находилась в реанимации после удара оккупантов 24 сентября. Соболезнования родным и близким. Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек - написал Синегубов в Telegram.

По данным Офиса Генпрокурора, в больнице умерла 72-летняя жительница девятиэтажного дома в Киевском районе города Харькова, куда попал ФАБ-500 из УМПК.

"34 человека получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в прокуратуре в Telegram.