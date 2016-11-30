Кількість загиблих через землетрус на шахті у Польщі зросла до п’яти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Польщі знайшли тіло п’ятого шахтаря, який загинув через підземні поштовхи на шахті “Рудна” у Польковіце , передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“У мідному руднику Рудна в Польковіце знайшли тіло п’ятого гірника. Про це повідомив директор закладу Павел Марковський. Тривають пошуки ще трьох шахтарів, що пропали без вісті”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, через підземні поштовхи На шахті “Рудна” у Польковіце загинуло четверо шахтарів.
У зв’язку з трагедією у компанії KGHM “Польська мідь” оголосять чотириденний траур. Також буде скасована частина заходів до гірничого свята, що відбудеться 4 грудня.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,4 стався 29 листопада близько 9 години вечора за місцевим часом. У небезпечній зоні опинилося 16 шахтарів.