Число погибших в результате землетрясения на шахте в Польше возросло до пяти

"В медном руднике Рудная в Польковице нашли тело пятого горняка. Об этом сообщил директор учреждения Павел Марковский. Продолжаются поиски еще трех шахтеров, пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, из-за подземных толчков На шахте "Рудная" в Польковице погибли четыре шахтера.

В связи с трагедией в компании KGHM "Польская медь" объявят четырехдневный траур. Также будет отменена часть мероприятий в горный праздник, который состоится 4 декабря.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,4 произошло 29 ноября около 9:00 вечера по местному времени. В опасной зоне оказалось 16 шахтеров.