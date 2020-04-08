Кількість випадків захворювання на COVID-19 в Африці перевищила 10 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Африканському континенті, за оцінками ВООЗ, кількість хворих на COVID-19 перевищила 10 тисяч. Понад 500 людей померло. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Кількість підтверджених випадків COVID-19 на африканському континенті збільшилася до більш ніж 10 000 випадків і призвела до понад 500 смертей”, - йдеться у повідомленні ВООЗ.
Вказано, що перший випадок хвороби в Африці зафіксували у Єгипті у лютому. В останні тижні кількість випадків експоненціально зросла.
"COVID-19 має потенціал не тільки спричинити тисячі смертей, але й розв'язати економічну та соціальну розруху. Поширення її за межі великих міст означає відкриття нового фронту в нашій боротьбі з цим вірусом", - сказала регіональний директор ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті.
Вказано, що ВООЗ співпрацює з урядами по всій Африці, щоб розширити свої можливості реагування, зокрема координацію, спостереження, тестування, ізоляцію людей, слідкування за ними, а також відстеження контактів, запобігання та контроль за поширенням інфекцій та залучення громад під час пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, карантин в Африці жорсткіший, ніж в Україні - без алкоголю, сигарет, прогулянок з собаками.