Кількість випадків спалахів АЧС уже наблизилася до 130

За його словами, у поточному році було зареєстровано 127 випадків захворювання на АЧС, із них у 105 — домашні свині, у 17 — дикі, а у 5 — це інфіковані об’єкти.

“Україна — не єдина держава Європи, яка потерпає від даної хвороби — впродовж 2017 року у Латвії зафіксовано 721 випадок захворювання на АЧС, у Литві — 759, у Польщі — 446, в Естонії — 529”, — додав А. Саєнко.

Нагадаємо, з 2016 року в Україні знищили майже 78 тис. голів свиней через АЧС. Разом з тим, за підсумками 2016 року фермери не отримали близько 40% компенсацій через вказану хворобу тварин.

За словами нардепа С.Тригубенка, аби мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому, в Україні потрібно відновити практику страхування господарств від АЧС.

Також нагадаємо, що через АЧС в Україні дорожчає м’ясо: рекордсменом стало сало та додало в ціні майже 9 грн на кілограмі.

Додамо, що внаслідок хвороби з початку 2017 року в Україні вже було знищено понад 26,5 тисяч голів свиней.