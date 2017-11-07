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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 101725 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104576 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103844 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Количество вспышек АЧС уже приблизилась к 130

Количество вспышек АЧС уже приблизилась к 130

Киев  •  УНН

 • 9630 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В этом году в Украине уже зарегистрировано 127 случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщил заместитель директора департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Держпродспоживслужбы Артем Саенко, передает УНН со ссылкой на пресс - службу правительства.

 

По его словам, в текущем году было зарегистрировано 127 случаев заболевания АЧС, из них 105 - домашние свиньи, 17 - дикие, а в пяти случаях - это инфицированные объекты.

"Украина - не единственное государство Европы, страдающее от данной болезни - в течение 2017 года в Латвии зафиксировано 721 случай заболевания АЧС, в Литве - 759, в Польше - 446, в Эстонии - 529", - добавил А.Саенко.

Напомним, с 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тысяч голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 года фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

По словам нардепа С.Тригубенко, чтобы минимизировать потери фермеров и государства в целом, в Украине нужно возобновить практику страхования хозяйств от АЧС.

Также напомним, что из-за АЧС в Украине дорожает мясо: рекордсменом стало сало и прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.

Добавим, что в результате болезни с начала 2017 года в Украине уже было уничтожено более 26,5 тысяч голов свиней.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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