Количество вспышек АЧС уже приблизилась к 130

По его словам, в текущем году было зарегистрировано 127 случаев заболевания АЧС, из них 105 - домашние свиньи, 17 - дикие, а в пяти случаях - это инфицированные объекты.

"Украина - не единственное государство Европы, страдающее от данной болезни - в течение 2017 года в Латвии зафиксировано 721 случай заболевания АЧС, в Литве - 759, в Польше - 446, в Эстонии - 529", - добавил А.Саенко.

Напомним, с 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тысяч голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 года фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

По словам нардепа С.Тригубенко, чтобы минимизировать потери фермеров и государства в целом, в Украине нужно возобновить практику страхования хозяйств от АЧС.

Также напомним, что из-за АЧС в Украине дорожает мясо: рекордсменом стало сало и прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.

Добавим, что в результате болезни с начала 2017 года в Украине уже было уничтожено более 26,5 тысяч голов свиней.