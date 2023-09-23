Кількість постраждалих через війну дітей зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В Україні більш ніж 1629 дітей постраждали внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія, - 504 дитини загинули та понад 1125 отримали поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у суботу дані Офісу Генерального прокурора.
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“Більше ніж 1629 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 23 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 504 дитини загинули та понад 1125 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, - йдеться у повідомлені.
Так, протягом доби, 22 вересня, через російський ракетний удар по Кременчуку постраждав 10-річний хлопчик.
“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 487, Харківській - 300, Київській - 129, Херсонській - 124, Запорізькій - 99, Миколаївській - 97, Дніпропетровській - 96, Чернігівській - 71, Луганській - 67”, - зазначили у Офісі Генерального прокурора.
Зазначається, що ці дані не остаточні. Наразі триває робота у місцях, де тривають бойові дії, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Нагадаємо
Вчора, 22 вересня, ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, є влучання в цивільну інфраструктуру.