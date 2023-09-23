Количество пострадавших из-за войны детей возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Украине более 1629 детей пострадали в результате полномасштабной войны, которую начала россия, - 504 ребенка погибли и более 1125 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в субботу данные Офиса Генерального прокурора.
Детали
“Более 1629 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 23 сентября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 504 ребенка погибли и более 1125 получили ранения различной степени тяжести”, - говорится в сообщении.
В частности, в течение суток, 22 сентября, из-за российского ракетного удара по Кременчугу пострадал 10-летний мальчик.
“Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 487, Харьковской - 300, Киевской - 129, Херсонской - 124, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 71, Луганской - 67”, - отметили в Офисе Генерального прокурора.
Отмечается, что эти данные не окончательные. Сейчас продолжается работа в местах, где продолжаются боевые действия, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Напомним
Вчера, 22 сентября, враг нанес ракетные удары по Кременчугу, есть попадания в гражданскую инфраструктуру.