Кількість поранених внаслідок удару рф по Покровську збільшилась до 40, серед них троє дітей
Київ • УНН
Четверо мирних жителів загинули і 40 людей, у тому числі троє дітей, отримали поранення в результаті російського ракетного удару по Покровську Донецької області.
Станом на 16:00 відомо про 40 поранених та 4 загиблих внаслідок ракетного удару армії рф по Покровську Донецької області. Серед травмованих троє дітей. Попередньо, росіяни вдарили ракетами "Іскандер-М". Про це повідомили у прокуратурі регіону, передає УНН.
Станом на 16:00 внаслідок ракетного удару по Покровську четверо цивільних загинуло, ще 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець
Армія рф здійснила ракетний удар по Покровську 24 червня 2024 року о 12:00. Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об’єкту цивільної інфраструктури.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Попередньо, російські окупанти використали ракети "Іскандер-М".
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, атака рф на Покровськ стала одною з найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час.