По состоянию на 16:00 известно о 40 раненых и 4 погибших в результате ракетного удара армии рф по Покровску Донецкой области. Среди травмированных трое детей. Предварительно, россияне ударили ракетами "Искандер-М". Об этом сообщили в прокуратуре региона, передает УНН.

По состоянию на 16:00 в результате ракетного удара по Покровску четверо гражданских погибли, еще 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди раненых трое детей: две девочки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень - говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

Армия рф осуществила ракетный удар по Покровску 24 июня 2024 года в 12:00. Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадание средств поражения произошло по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Предварительно, российские оккупанты использовали ракеты "Искандер-М".

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, атака рф на Покровск стала одним из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время.